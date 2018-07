Favorita, Flipkens estreia com vitória em Birmingham Cabeça de chave número 1 do Torneio de Birmingham, a belga Kirsten Flipkens não decepcionou e estreou com vitória nesta quarta-feira, depois de folgar na primeira rodada. A número 20 do ranking da WTA até teve dificuldade, mas derrotou a croata Ajla Tomljanovic por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/5.