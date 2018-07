Favorita, Francesca Schiavone cai já na estreia no Rio Open

RIO - Segunda cabeça de chave do Rio Open, Francesca Schiavone decepcionou ao ser eliminada já na estreia do torneio do circuito da WTA realizado no Brasil, nesta terça-feira. Ela foi derrotada pela espanhola Lourdes Dominguez Lino, que venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Atual 43ª colocada do ranking mundial e campeã de Roland Garros em 2010, a tenista italiana vive péssima fase e amargou a sua sexta estreia seguida com derrota neste ano. Por isso, o revés diante da atual 70ª tenista da WTA não pode ser considerado uma grande surpresa.

Com o triunfo sobre Schiavone, Lourdes Dominguez Lino se credenciou para enfrentar na segunda rodada a sul-africana Chanelle Scheepers, que na estreia superou a húngara Timea Babos por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2.

Mas, se Schiavone deu adeus à chave de simples feminina do Rio Open logo na estreia, a checa Klara Zakopalova, cabeça de chave número 1, confirmou favoritismo na estreia ao bater a colombiana Mariana Duque por duplo 6/4.

Assim, a atual 34ª colocada do ranking mundial garantiu vaga na segunda rodada e terá como próxima adversária a espanhola Silvia Soler-Espinosa, número 77 do mundo, que na estreia arrasou a brasileira Laura Pigossi com parciais de 6/0 e 6/1.

Em outro jogo já encerrado nesta terça na chave de simples feminina do Rio Open, a alemã Dinah Pfizenmaier fez bonito ao superar a checa Barbora Zahlavova Strycova, sétima cabeça de chave, por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/4 e 6/3. Assim, ela pegará na segunda rodada a polonesa Katarzina Piter, outra que bateu uma brasileira na estreia. No caso, Bia Haddad Maia, derrotada por duplo 6/3.