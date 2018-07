Favorita, Görges arrasa eslovaca em estreia no Torneio de Moscou

Duas das principais favoritas ao título do Torneio de Moscou, a alemã Julia Görges e a local Daria Kasatkina conquistaram vitórias arrasadoras na estreia, nesta terça-feira. Com uma atuação fulminante, a primeira cedeu apenas um game à eslovaca Viktoria Kuzmova, 55ª do mundo, no triunfo por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em apenas 56 minutos de duelo.

Atual número 10 do mundo, Görges sequer teve o seu serviço ameaçado nesta terça. E ainda obteve cinco quebras sobre a rival, em 16 oportunidades. Mesmo colocando apenas 47% do seu serviço em quadra, a cabeça de chave número 1 dominou o confronto com facilidade e sacramentou o favoritismo.

Em grande fase no circuito, Görges foi semifinalista em Wimbledon, há cerca de dez dias. Foi eliminada pela norte-americana Serena Williams. Em Moscou, nas oitavas de final, a tenista alemã vai enfrentar a local Natalia Vikhlyantseva, que despachou a italiana Deborah Chiesa nesta terça pelo placar de 6/4 e 6/0.

Já a local Daria Kasatkina, segunda cabeça de chave, avançou na competição ao superar a compatriota Anna Kalinskaya por duplo 6/1. A atual 13ª colocada do ranking precisou de apenas 54 minutos para eliminar a 143ª do mundo. Nas oitavas, Kasatkina vai duelar com a eslovena Tamara Zidansek.

Ainda nesta terça, avançaram na chave russa a checa Kristyna Pliskova, a sérvia Olga Danilovic, a ucraniana Kateryna Kozlova, a romena Irina Bara e as russas Evgeniya Rodina, Valentyna Ivakhnenko e Varvara Flink.