Favorita, Jankovic estreia com vitória em Bogotá

BOGOTÁ - Principal favorita ao título em Bogotá, a sérvia Jelena Jankovic estreou com vitória na competição colombiana. A ex-número 1 do mundo, e atual campeã, derrotou a francesa Mathilde Johansson por 2 sets a 0, com duplo 7/5, e avançou à segunda rodada.

Sua próxima adversária será Sofia Shapatava, da Geórgia. Lucky loser, a tenista avançou na chave ao superar a alemã Dinah Pfizenmaier, por 2 sets a 1, na estreia.

Pela segunda rodada, a americana Vania King e a espanhola Lourdes Dominguez Lino, duas das cabeças de chave do torneio, venceram seus duelos e garantiram vaga nas quartas de final. King eliminou a argentina Maria Irigoyen por 6/4, 3/6 e 6/0. Agora terá pela frente a vencedora do duelo entre a local Mariana Duque-Marino e a russa Irina Khromacheva.

Dominguez Lino despachou a local Yuliana Lizarazo por 6/2 e 6/3. Na sequência, ela vai duelar com a sul-africana Chanelle Scheepers, que derrotou a russa Alexandra Panova por 6/3 e 6/2.

POLÔNIA

No Torneio de Katowice, nem todas as principais cabeças de chave avançaram nesta quarta-feira. Terceira pré-classificada, a espanhola Carla Suarez Navarro venceu de virada a romena Alexandra Cadantu por 2/6, 6/4 e 6/4. E a checa Klara Koukaova, quinta cabeça de chave, superou a alemã Annika Beck por 4/6, 6/3 e 6/1.

Já a italiana Roberta Vinci, segunda cabeça de chave, foi superada pela compatriota Camila Giorgi por 6/3, 6/7 (7/9) e 6/0, pela segunda rodada. Pela mesma fase, também avançou a israelense Shahar Peer em triunfo sobre a búlgara Tsvetana Pironkova por 6/2 e 6/1. Ainda pela rodada de abertura, venceram a croata Mirjana Lucic-Baroni e a eslovaca Magdalena Rybarikova.