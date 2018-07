Favorita, Karolina Pliskova arrasa russa na estreia em Wimbledon

Uma das principais favoritas ao título em Wimbledon, a tenista checa Karolina Pliskova estreou com uma vitória fácil em Londres, nesta terça-feira. A atual número três do mundo derrotou a russa Evgeniya Rodina por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h11min.

Tenista mais regular da temporada, Pliskova deu poucas chances à rival, 80ª do mundo. A checa disparou 35 bolas vencedoras, contra 15 da russa. Conquistou quatro quebras de saque em 11 oportunidades. Rodina obteve uma única quebra, em duas chances. Líder do ranking da temporada, Pliskova chegou a Wimbledon como forte candidata ao título. Além da regularidade, principalmente nos dois torneios de Grand Slam já disputados neste ano, ela está embalada pelo título conquistado em Eastbourne, na semana passada, também na grama.

Na segunda rodada, a checa vai enfrentar a eslovaca Magdalena Rybarikova. Pliskova tem chance de assumir a liderança do ranking da WTA pela primeira vez na carreira, ao fim de Wimbledon. Para tanto, precisa chegar ao título. Neste caso, não precisaria de nenhum outro resultado das rivais para alcançar o topo.

Também especialista em quadra rápida, a polonesa Agnieszka Radwanska começou com vitória em Londres. A nona cabeça de chave, que já foi vice-campeã do Grand Slam britânico, passou na estreia pela experiente sérvia Jelena Jankovic por 7/6 (7/3) e 6/0. Na sequência, ela vai duelar com a norte-americana Christina McHale, que bateu a local Katie Boulter por 3/6, 7/5 e 6/3.

A espanhola Garbiñe Muguruza, outra finalista de Wimbledon, também estreou com uma vitória tranquila na grama londrina. A 14ª cabeça de chave derrotou a russa Ekaterina Alexandrova por 6/2 e 6/4. Sua próxima adversária será a belga Yanina Wickmayer, que despachou a ucraniana Kateryna Bondarenko por 6/2 e 7/5.

Outras três cabeças de chave a avançar nesta terça foram a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a francesa Kristina Mladenovic e a suíça Timea Bacsinszky. Quinta pré-classificada, Wozniacki eliminou a húngara Timea Babos por 6/4, 4/6 e 6/1. Sua próxima adversária será a búlgara Tsvetana Pironkova, que já fez semifinal no torneio e nesta terça bateu a italiana Sara Errani por 6/1 e 6/4.

Mladenovic, 12ª pré-classificada, fez um duelo francês com Pauline Parmentier e levou a melhor com parciais de 6/1 e 6/3. Bacsinszky (19ª) passou pela porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica do Rio-2016, por 6/1, 3/6 e 6/0.

Já a australiana Daria Gavrilova, a norte-americana Lauren Davis, a chinesa Shuai Zhang, todas cabeças de chave, se despediram de forma precoce em Wimbledon.

Por outro lado, venceram na estreia as norte-americanas Shelby Rogers e Alison Riske, a russa Daria Kasatkina, a ucraniana Lesia Tsurenko a estoniana Anett Kontaveit, a checa Denisa Allertova, a eslovena Polona Hercog, a casaque Zarina Diyas e a belga Kirsten Flipkens.