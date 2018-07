Favorita, Kasatkina é eliminada nas oitavas de final em Moscou

Uma das apostas da torcida local em Moscou, a russa Daria Kasatkina decepcionou os fãs nesta quinta-feira ao ser eliminada nas oitavas de final da competição de nível International. A segunda cabeça de chave do torneio russo foi batida pela eslovena Tamara Zidansek pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.

Em um jogo com 32 break points, a 13ª do ranking não conseguiu fazer valer o bom momento no circuito e acabou sofrendo nove quebra de serviço ao longo da partida. Contribuiu, para tanto, as dez duplas faltas que a tenista de 21 anos registrou, contra apenas cinco da rival, atual 90º do mundo.

Zidansek, de 20 anos, vai enfrentar nas quartas de final a alemã Laura Siegemund, que avançou na chave ao superar a ucraniana Kateryna Kozlova por 6/0 e 6/3.

Os outros dois confrontos disputados nesta quinta contaram com vitórias das favoritas. Em grande momento no circuito, a letã Anastasija Sevastova despachou a romena Irina Bara, que veio do qualifying, pelo placar de 6/2, 6/7 (5/7) e 6/4.

Terceira cabeça de chave, Sevastova foi campeã do Torneio de Bucareste, na Romênia, no fim de semana. O triunfo a levou ao Top 20 do ranking.

Nas quartas de Moscou, a tenista da Letônia vai duelar com a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, quinta cabeça de chave. Ela avançou na competição ao superar a local Evgeniya Rodina por 7/5 e 6/2.