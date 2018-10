Favorita, Kerber é surpreendida por Bertens na estreia do WTA Finals

A zebra tomou conta do segundo dia do WTA Finals. Nesta segunda-feira, as duas principais favoritas que entraram em quadra foram surpreendidas na estreia da competição. Destaque para a alemã Angelique Kerber, cabeça de chave número 1, derrotada pela holandesa Kiki Bertens por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4.

Tenista com pior ranking entre as oito participantes do torneio que reúne as melhores do ano em Cingapura, Bertens precisou de duas horas para selar o triunfo por virada. Em dia irregular no serviço, ela conseguiu superar as 12 duplas faltas e as seis quebras de serviço sofridas para levar a melhor.

Com o resultado, Bertens larga em vantagem no Grupo Vermelho do WTA Finals, ao lado da norte-americana Sloane Stephens. Quinta cabeça de chave em Cingapura, a tenista também surpreendeu ao derrotar nesta segunda a japonesa Naomi Osaka, terceira favorita, em três sets, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/1.

Foram 2h24min de partida, com superioridade de Stephens na maior parte do duelo. A norte-americana teve 19 oportunidades de quebra e confirmou sete delas para superar a adversária.

As tenistas do Grupo Vermelho voltam à quadra na próxima quarta-feira, mas antes haverá a segunda rodada do Grupo Branco. Nesta terça, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda favorita, encara a checa Petra Kvitova, quarta, ambas vindas de derrotas. Já a ucraniana Elina Svitolina, sexta cabeça de chave, pega a checa Karolina Pliskova, sétima.