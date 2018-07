Favorita, Kvitova leva virada de compatriota na estreia em Charleston

Uma das principais favoritas ao título em Charleston, a tenista checa Petra Kvitova foi surpreendida pela compatriota Kristyna Pliskova e se despediu da competição norte-americana logo em sua estreia, nesta quarta-feira. A atual número 10 do mundo foi batida pela irmã gêmea de Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo, com uma virada pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/3.

Kvitova, que vive boa fase no circuito, não caía numa estreia desde o Aberto da Austrália, em janeiro. Desde então, faturou dois títulos e se despediu nas oitavas de final em Miami, na semana passada. No entanto, ela encontrou dificuldades em seu primeiro torneio no saibro (verde de Charleston) na temporada. A derrota precoce não deve derrubá-la no Top 10 do ranking.

A dona de dois títulos de Wimbledon foi eliminada nesta quarta pela atual 77ª do ranking devido ao fraco rendimento no saque. Kvitova cometeu nove duplas faltas e colocou em quadra apenas 54% do primeiro serviço. Acabou sofrendo seis quebras de saque, uma delas no set inicial, no único game cedido à rival na parcial.

Pliskova, oscilando um pouco menos ao longo da partida, sofreu cinco quebras. Mesmo assim, teve forças para se impor diante da favorita nos dois sets finais do jogo. Nas oitavas de final, Kristyna vai enfrentar a russa Elena Vesnina, que avançou na chave ao superar a local Taylor Townsend por 6/4 e 6/1.

Após a queda da cabeça de chave número dois, outras favoritas foram eliminadas nesta quarta. A britânica Johanna Konta, sexta cabeça, foi eliminada pela húngara Fanny Stollar por 6/3 e 6/4, enquanto a australiana Daria Gavrilova (11ª) caiu diante da italiana Camila Giorgi por 6/2, 2/6 e 6/3.

Ainda nesta quarta, avançaram na competição a norte-americana Madison Keys, a alemã Julia Görges, a letã Anastasija Sevastova, a australiana Ashleigh Barty, a japonesa Naomi Osaka, a holandesa Kiki Bertens, a romena Irina-Camelia Begu e a francesa Alizé Cornet, a italiana Sara Errani e a local Bernarda Pera.