Favorita, Muguruza atropela romena e vai às quartas no Torneio de Linz

Cabeça de chave número 1, a espanhola Garbiñe Muguruza não teve qualquer dificuldade para confirmar o favoritismo e avançar às quartas de final do Torneio de Linz nesta quinta-feira. A sexta colocada do ranking da WTA não tomou conhecimento da romena Monica Niculescu e atropelou por 2 sets a 0, com duplo 6/1, na Áustria.

Diante da número 50 do mundo, Muguruza impôs seu jogo e venceu o primeiro confronto entre elas. Niculescu conseguiu confirmar o serviço em somente uma oportunidade. A espanhola também se mostrou em dia irregular no saque, chegou a ceder seis break points - um foi aproveitado -, mas nem assim levou qualquer susto.

Nas quartas de final, Muguruza terá pela frente a suíça Viktorija Golubic. A número 62 do mundo passou pela 68.ª colocada do ranking, a alemã Julia Goerges, por 2 sets a 0 nesta quinta-feira, com parciais de 7/5 e 6/4.

Se a principal cabeça de chave de Linz venceu, as outras favoritas também passaram às quartas de final sem dificuldades. Segunda cabeça de chave, a eslovaca Dominika Cibulkova eliminou a alemã Annika Beck por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Agora, vai encarar a russa Anastasia Pavlyuchenkova, quinta favorita, que passou pela belga Kirsten Flipkens em dois sets: 6/4 e 7/6 (7/2).

A terceira cabeça de chave, Madison Keys, também foi às quartas de final. A norte-americana chegou a aplicar um "pneu" no tranquilo triunfo sobre a japonesa Misaki Doi por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Agora, vai encarar a francesa Oceane Dodin que eliminou na quarta a romena Sorana Cirstea.