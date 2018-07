Favorita, Ostapenko vence mais uma e vai às quartas de final em Seul

Principal candidata ao título do Torneio de Seul, na Coreia do Sul, a tenista letã Jelena Ostapenko venceu mais uma nesta quinta-feira e se garantiu nas quartas de final. Desta vez, a campeã de Roland Garros derrotou a japonesa Nao Hibino por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

A fácil vitória, em 1h19min, foi conquistada apesar da irregularidade da favorita no saque. Ostapenko cometeu dez duplas faltas e colocou em quadra apenas 39% do seu primeiro serviço. Ainda assim, sofreu apenas uma quebra de serviço ao longo da partida. Mais agressiva em quadra, faturou cinco quebras e encaminhou o triunfo.

Em busca da vaga na semifinal, Ostapenko enfrentará na sequência a paraguaia Veronica Cepede Royg, que eliminou também nesta quinta-feira a norte-americana Kristie Ahn por 4/6, 6/4 e 6/3.

Outra cabeça de chave a entrar em quadra foi a romena Sorana Cirstea. A quarta pré-classificada bateu a americana Nicole Gibbs por duplo 6/3. Sua próxima adversária será a tailandesa Luksika Kumkhum, que veio do qualifying.

Também vinda do quali, a australiana Priscilla Hon avançou na chave ao superar a holandesa Arantxa Rus por 7/5 e 6/4. Nas quartas, ela terá outra tenista da Holanda pela frente. Será Richel Hogenkamp, responsável por eliminar a compatriota Kiki Bertens, segunda cabeça de chave, na estreia.

Nesta sexta, a brasileira Beatriz Haddad Maia voltará à quadra para seu duelo das quartas de final. A número 1 do Brasil vai enfrentar a espanhola Sara Sorribes Tormo.