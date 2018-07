Favorita, Pennetta estreia com vitória em Palermo Principal favorita ao título, a italiana Flavia Pennetta não teve dificuldade para vencer em sua estreia no Torneio de Palermo, disputado em saibro e com premiação de US$ 220 mil. Nesta segunda-feira, ela derrotou a compatriota Anastasia Grymalska por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 1h07min de partida.