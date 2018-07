Favorita, Radwanska é eliminada nas quartas em Seul por Lepchenko

Principal favorita ao título em Seul, a polonesa Agnieszka Radwanska foi eliminada nas quartas de final do torneio sul-coreano nesta sexta-feira. A cabeça de chave número 1 não resistiu à norte-americana Varvara Lepchenko e levou uma virada, pelo placar de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/2.

Atual número cinco do mundo, Radwanska vinha exibindo grande forma técnica em Seul antes da eliminação. Sem perder sets até então, ela chegou a aplicar uma "bicicleta" (duplo 6/0) na sul-africana Chanelle Scheepers na rodada anterior. No entanto, não conseguiu repetir o desempenho nesta sexta e se despediu mais cedo do torneio asiático.

Embalada pela vitória sobre a favorita, Lepchenko vai enfrentar na semifinal a compatriota Christina Mchale, que contou com a desistência da rival para avançar na chave. A eslovaca Magdalea Rybarikova, quarta cabeça de chave, abandonou o jogo no segundo set, quando perdia por 6/2 e 2/0.

No outro lado da chave, a russa Maria Kirilenko fez duelo duro com a estoniana Kaia Kanepi, mas levou a melhor, pelo placar de 6/7 (3/7), 6/2 e 6/3. Na briga pela vaga na final, a tenista da Rússia vai enfrentar a checa Karolina Pliskova, segunda cabeça de chave do torneio. Ela venceu nesta sexta a norte-americana Nicole Gibbs por 6/3 e 6/4.

CHINA - Foram definidas nesta sexta-feira as finalistas do Torneio de Guangzhou. Favorita, a francesa Alize Cornet vai encarar a romena Monica Niculescu após despachar a suíça Timea Bacsinszky por 6/1 e 7/6 (7/5). Niculescu, por sua vez, derrotou a local Yafan Wang por 6/0 e 6/2.