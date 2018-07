Favorita, Radwanska perde na estreia em Eastbourne

EASTBOURNE - A polonesa Agnieszka Radwanska foi a exceção entre as favoritas ao título do Torneio de Eastbourne, nesta terça-feira. A primeira cabeça de chave foi eliminada logo na estreia, enquanto as demais pré-classificadas avançaram à segunda rodada da competição inglesa, disputada sobre a grama.

Atual número quatro do mundo, Radwanska não resistiu à norte-americana Jamie Hampton e foi superada em dois sets, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. A polonesa, que caiu nas quartas de final em Roland Garros, vai tentar defender em Wimbledon, a partir do dia 24, o vice-campeonato de 2012.

A queda de Radwanska foi a única "zebra" do dia. As Top 10 Na Li, Angelique Kerber, Petra Kvitova e Caroline Wozniacki avançaram na competição inglesa, sem sustos. Segunda cabeça de chave, a chinesa derrotou a francesa Alize Cornet por 6/2 e 6/4. Sua próxima adversária será outra tenista da França, a experiente Marion Bartoli.

Kerber superou a romena Sorana Cirstea por duplo 6/4, enquanto Kvitova despachou a romena Monica Niculescu por 6/4 e 6/1. A tenista alemã enfrentará agora Ekaterina Makarova, que venceu o duelo de russas contra Olga Puchkova por 6/2 e 6/0. Kvitova vai cruzar com a belga Yanina Wickmayer.

Wozniacki, quinta cabeça de chave, contou com o abandono da austríaca Tamira Paszek para avançar na competição. A rival desistiu quando perdia por 6/2 e 2/2. Samantha Stosur, por sua vez, eliminou a russa Nadia Petrova, por 6/2 e 6/3.

Na sequência, vai duelar com a checa Lucie Safarova, algoz da compatriota Klara Zakopalova por 6/4 e 7/6 (7/2). Completando a rodada do dia, avançaram na chave as locais Laura Robson e Elena Baltacha e Su-Wei Hsieh, de Taiwan.

MASCULINO - Quinto cabeça de chave, o sul-africano Kevin Anderson foi eliminado em sua primeira partida na chave masculina de Eastbourne. Ele caiu diante do experiente francês Julien Benneteau por 7/6 (7/4) e 6/2.

O checo Radek Stepanek bateu o australiano Marinko Matosevic por 6/3 e 6/2, enquanto o croata Ivan Dodig superou o usbeque Denis Istomin por 6/3 e 6/4. Martin Klizan, da Eslováquia, bateu o sérvio Viktor Troicki por 6/3 e 6/2.