Favorita, Serena pode encarar Azarenka na 3ª rodada em Roland Garros

Serena vai estrear contra uma tenista do qualifying, ainda não definida. A brasileira Teliana Pereira é uma das 12 possíveis rivais porque furou o quali nesta sexta-feira - ela ainda aguarda o sorteio que vai distribuir as tenistas do qualifying na chave principal.

Na segunda rodada, a norte-americana poderá ter outra rival do quali. Sua possível adversária sairá do confronto entre a alemã Anna-Lena Friedsam e uma tenista que furou o qualifying.

Para cruzar com Serena na terceira rodada, Azarenka terá que superar na rodada de abertura a espanhola Maria-Teresa Torro-Flor. Sua adversária na eventual segunda rodada sairá do jogo entre a chinesa Saisai Zheng e a checa Lucie Hradecka.

Nas oitavas de final, a número 1 do mundo pode cruzar com sua irmã Venus Williams. Nas quartas, as candidatas são a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a sérvia Jelena Jankovic e a italiana Sara Errani. Em uma eventual semifinal, Serena poderia cruzar com a canadense Eugenie Bouchard ou com a checa Petra Kvitova.

Na decisão, a rival mais complicada que poderia aparecer no caminho de Serena é Maria Sharapova. Segunda cabeça de chave, a russa vem embalada pelo título em Roma e pela semifinal obtida em Madri. Em Paris, ela vai estrear contra a estoniana Kaia Kanepi. Na terceira rodada, poderá cruzar com a australiana Samantha Stosur, vice-campeã em 2010.

Nas oitavas de final, a possível adversária de Sharapova seria a checa Lucie Safarova. Em seguida, poderia cruzar com as espanholas Garbiñe Muguruza e Carla Suárez Navarro, sua adversária na dura final de Roma. E, na semifinal, a lista de possíveis rivais tem a romena Simona Halep, número três do mundo, a polonesa Agnieszka Radwanska e a sérvia Ana Ivanovic, campeã em Roland Garros em 2008.