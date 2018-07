Favorita, Serena vence Kerber na estreia em Istambul

Embalada neste fim de temporada, Serena venceu com tranquilidade, mas não chegou a massacrar a rival, como vinha fazendo em seus últimos torneios. Com o resultado, somou dois pontos no Grupo A e abriu vantagem. A segunda partida da chave, entre a bielo-russa Victoria Azarenka e a chinesa Na Li, só será disputada nesta quarta.

Campeã em Wimbledon, nos Jogos Olímpicos e no US Open, Serena era a grande favorita diante de Kerber, apesar de ter perdido o último confronto entre as duas tenistas, em Cincinnati, em agosto. A alemã, porém, praticamente não resistiu ao volume de jogo da americana.

Serena dominou com tranquilidade, desde o início da partida. Com uma quebra de saque, abriu vantagem nos primeiros games. E, mesmo depois de perder o serviço, voltou a se impor no saque da rival para fechar o set. Na segunda parcial, Serena nem chegou a dar chances à Kerber. Obteve mais duas quebras e encaminhou a vitória, em 1h18min.

Ainda nesta terça, a russa Maria Sharapova e a italiana Sara Errani, campeã e vice em Roland Garros neste ano, vão fazer o segundo jogo do Grupo B, no encerramento do dia em Istambul.