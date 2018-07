Favorita, Sharapova estreia com vitória tranquila em Acapulco

A russa Maria Sharapova não teve maiores trabalhos para confirmar sua condição de principal favorita na estreia do Torneio de Acapulco e largou com uma tranquila vitória. Na noite de segunda-feira, a cabeça de chave número 1 passou pela norte-americana Shelby Rogers por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e avançou à segunda rodada.

Sharapova precisou de apenas 1h14min para garantir o triunfo, mas o começo de jogo não foi tranquilo assim. Irregular, ela chegou a ser quebrada no início e chegou a ficar atrás em 3 a 1, mas acordou no meio do set, aproveitou dois dos break points que teve e virou.

A segunda parcial foi um verdadeiro passeio da russa. Sharapova conseguiu três quebras de serviço e ainda se deu ao luxo de permitir que a adversária devolvesse uma delas para, ainda assim, garantir a classificação.

Agora, Sharapova espera para conhecer sua adversária, que sairá do duelo entre a colombiana Mariana Duque-Mariño, 139.ª do ranking da WTA, e a norte-americana Louisa Chirico, número 149 do mundo.

Nas outras partidas do dia, destaque para a espanhola Maria-Teresa Torro-Flor, que passou pela norte-americana Madison Brengle, oitava cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/5 e 7/5. Bethanie Mattek-Sands bateu Marcela Zacarias, Mirjana Lucic-Baroni derrotou Lara Arruabarrena e Monica Puig eliminou Tereza Smitkova.