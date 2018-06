Favorita, Stephens leva virada e cai na estreia em Nuremberg

Finalizando sua preparação para Roland Garros, a tenista norte-americana Sloane Stephens foi eliminada logo em sua estreia no Torneio de Nuremberg, na Alemanha. Em partida que teve início na terça-feira, mas foi terminada somente nesta quarta, a atual campeã do US Open levou uma virada da casaque Yulia Putintseva pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 7/6 (7/3).

+ Bellucci supera espanhol e fica a uma vitória da chave de Roland Garros

O duelo teve três horas de duração, com início na tarde de terça, quando a arbitragem precisou interromper por causa da falta de iluminação natural. As tenistas estavam empatadas em 3/3 no terceiro set. Na retomada, nesta quarta, a 93ª do ranking manteve o confronto equilibrado até o tie-break, quando se saiu melhor nos pontos mais importantes.

Atual número 10 do mundo, Stephens encerrou sua preparação para o Grand Slam francês com quatro vitórias em oito partidas disputadas sobre o saibro. Dona de seis títulos, sendo apenas um sobre a terra batida, a norte-americana ainda busca sua primeira conquista na Europa.

Responsável pela queda da cabeça de chave número 1, Putintseva vai enfrentar outra tenista dos Estados Unidos na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final.

O duelo entre a casaque e Stephens foi o único válido pela rodada de abertura nesta quarta, em razão do atraso na programação, que voltou a ter problemas nesta tarde. Desta vez foi a chuva que reduziu o planejamento de sete para apenas quatro jogos no dia.

Nos demais duelos finalizados nesta quarta, a romena Sorana Cirstea, sexta cabeça de chave, superou a norte-americana Madison Brengle por 6/3, 3/6 e 6/3. Já a belga Kirsten Flipkens bateu a argentina Nadia Podoroska por 7/6 (8/6) e 6/2, enquanto a húngara Fanny Stollár despachou a britânica Heather Watson por duplo 6/3.