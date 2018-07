Favorita, Stosur perde na estreia em Hertogenbosch

Stosur, atual campeã do US Open, caiu diante da belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/3. A australiana não foi a única favorita a ser eliminada nesta segunda.

Cabeça de chave número dois e vice-campeã em Roland Garros, a italiana Sara Errani foi derrotada pela ucraniana Kateryna Bondarenko por 5/7, 6/3 e 6/4. Já a russa Maria Kirilenko, quinta cabeça de chave, foi superada pela italiana Francesca Schiavone por 6/4, 3/6 e 7/5.

As favoritas Dominika Cibulkova, da Eslováquia, e Roberta Vinci, da Itália, confirmaram a superioridade no ranking sobre a romena Alexandra Cadantu (duplo 6/2) e a grega Eleni Daniilidou (6/3 e 7/5), respectivamente. Também avançaram nesta segunda a local Arantxa Rus, a polonesa Urszula, a russa Nadia Petrova, a israelense Shahar Peer e as romenas Monica Niculescu e Irina Begu.

Na chave masculina, o austríaco Jurgen Melzer, terceiro cabeça de chave, bateu o russo Igor Kunitsyn por duplo 6/1, enquanto o local Robin Haase, quarto pré-classificado, foi eliminado pelo croata Mate Pavic por 6/4 e 7/6 (7/2).

EASTBOURNE - Preparatório para Wimbledon, o Torneio de Eastbourne contou com vitória do cipriota Marcos Baghdatis nesta segunda. Ele derrotou o espanhol Pablo Andujar por duplo 6/1, em sua estreia. Já o francês Paul-Henri Mathieu foi eliminado pelo francês Jeremy Chardy por 7/5, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/4).

Avançaram à segunda rodada o americano Ryan Harrison, o argentino Carlos Berlocq, o britânico Jamie Baker, o italiano Fabio Fognini e o australiano Marinko Matosevic. Na chave feminina, a eslovaca Daniela Hantuchova, a Aleksandra Wozniak, a austríaca Tamira Paszek e a sul-africana Chanelle Scheepers.