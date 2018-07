Favorita, Stosur vacila e cai na semifinal em Osaka

Atual número 134 do ranking, Kai-chen surpreendeu desde o início da partida, ao faturar duas quebras de saque no primeiro set. Depois, teve dificuldade para impedir a reação da australiana na segunda parcial. Contudo, voltou a equilibrar o duelo no terceiro set e garantiu a vitória no tie-break.

Na decisão, a tenista de Taiwan vai enfrentar a britânica Heather Watson, que eliminou a local Misaki Doi por 7/6 (7/2) e 7/5. Na partida deste domingo, Watson terá a chance de encerrar um jejum de 24 anos. Uma tenista britânica não vence um torneio de nível WTA desde 1988.

O tabu quase foi quebrado no mês passado, quando Laura Robson chegou à final no Torneio de Guangzhou. A britânica, no entanto, acabou sendo derrotada na decisão.