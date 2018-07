Favorita, Svitolina estreia com vitória no Torneio de Birmingham

Uma das favoritas ao título em Birmingham, a tenista ucraniana Elina Svitolina estreou com vitória na grama da competição inglesa, nesta segunda-feira. A segunda cabeça de chave sofreu para superar a local Heather Watson por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/3.

Atual número cinco do mundo, Svitolina precisou de 2h09min para superar a 126ª do ranking, que entrou como convidada na organização. A ucraniana vive bom momento na temporada, vindo de títulos em Istambul e Roma, sobre o saibro. Em Roland Garros, parou nas quartas de final.

Na grama, ela disputa seu primeiro torneio como preparação para Wimbledon. E, nesta segunda, a dificuldade de adaptação ao piso mais rápido quase custou a vitória à favorita. Com limitações no saque, Svitolina só conseguiu dominar a rival no terceiro set, quando não teve o serviço ameaçado e faturou uma única quebra para confirmar a vitória.

Na segunda rodada, que equivale às oitavas de final, a tenista da Ucrânia vai enfrentar a vencedora do confronto entre a italiana Camila Giorgi, que veio do qualifying, e a russa Natalia Vikhlyantseva.

Cabeça de chave número oito, a checa Barbora Strycova também venceu na estreia. Ela superou a casaque Yulia Putintseva por duplo 6/3. Já a experiente francesa Alize Cornet se despediu logo na estreia, ao cair diante da local Naomi Broady por 7/6 (7/3) e 6/0. E a japonesa Naomi Osaka foi eliminada pela norte-americana Lauren Davis por 6/1, 2/6 e 7/6 (7/4).

RIVAL DA BIA EM MAIORCA

Após furar o qualifying do Torneio de Maiorca, na Espanha, a brasileira Beatriz Haddad Maia conheceu sua adversária de estreia na chave principal. Será a norte-americana Shelby Rogers, atual 70ª do ranking. Bia é a 95ª e alcançou a chave principal após vencer seus dois jogos no quali. O jogo contra Rogers será nesta terça-feira.