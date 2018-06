Favorita, Svitolina estreia com vitória suada sobre chinesa em Dubai

Cabeça de chave número 1 e grande favorita ao título do Torneio de Dubai, a ucraniana Elina Svitolina precisou suar para levar a melhor na estreia, nesta quarta-feira. Diante da chinesa Qiang Wang, apenas a 46.ª do ranking, a número 4 do mundo precisou de 2h10min para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 6/2.

Em busca do 11.º título da carreira, o segundo da temporada, Svitolina sofreu com as oscilações nesta quarta, mas se recuperou para assegurar o triunfo. Já pelas quartas de final, a ucraniana vai encarar a japonesa Naomi Osaka, número 48 do mundo, que bateu a estoniana Annett Kontaveit em dois sets: 6/2 e 7/6 (7/5).

Vice-campeã em Doha no domingo, a espanhola Garbiñe Muguruza também confirmou o favoritismo ao passar pela norte-americana Catherine Bellis. Segunda cabeça de chave e número 3 do mundo, ela eliminou a 41.ª do ranking por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.

Depois de bater a norte-americana em 1h41min de jogo, Muguruza vai encarar nas quartas a francesa Caroline Garcia, cabeça de chave número 5, que eliminou a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Cabeças de chave 3 e 6, respectivamente, a checa Karolina Pliskova e a alemã Angelique Kerber também avançaram. Pliskova passou em três sets pela espanhola Carla Suárez Navarro, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/4, enquanto Kerber fez 2 sets a 0 na italiana Sara Errani, com parciais de 6/4 e 6/2.

Já a cabeça de chave número 4, a letã Jelena Ostapenko, caiu por 2 sets a 0 para a russa Elena Vesnina, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6). Outra favorita derrotada foi a britânica Johanna Konta, sétima cabeça de chave, que caiu para a russa Daria Kasatkina em três sets: 4/6, 7/6 (8/6) e 6/2.