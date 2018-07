Favorita, Svitolina vence na estreia em Kuala Lumpur; Suárez Navarro cai

Embalada neste início de temporada, a tenista ucraniana Elina Svitolina estreou no Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia, com boa vitória Elina Svitolinaterça-feira. A principal favorita ao título derrotou a sul-coreana Jang Su-Jeong por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Foi sua 13ª vitória consecutiva no ano.

Svitolina vem de dois títulos seguidos neste início de ano, em Taiwan e Dubai, na semana passada. Entre os dois torneios, ainda conquistou duas vitórias pela Fed Cup. A atual número 10 do mundo não perde desde que caiu na terceira rodada do Aberto da Austrália, na segunda quinzena de janeiro.

Em Kuala Lumpur, Svitolina vai enfrentar agora a japonesa Nao Hibino na segunda rodada, que equivale às oitavas de final. Se a ucraniana confirmou o favoritismo nesta terça, o mesmo não se pode dizer das demais candidatas ao título. A espanhola Carla Suárez Navarro, segunda cabeça de chave, foi eliminada logo na estreia pela japonesa Miyu Kato. Ela levou uma virada pelo placar de 2/6, 6/1 e 6/3.

E a terceira cabeça de chave, a francesa Caroline Garcia, também se despediu de forma precoce, ao ser batida pela russa Anna Kalinskaya por 7/5 e 6/2. Já a chinesa Wang Qiang, sexta pré-clasificada, superou a sérvia Nina Stojanovic por 6/1 e 6/3. Também avançaram à segunda rodada a chinesa Han Xinyun, a usbeque Sabina Sharipova e a polonesa Magda Linette.