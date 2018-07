Favorita, tenista francesa é eliminada no Torneio de Charleston

Em confronto de francesas no Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, Alizé Cornet desbancou a favorita Caroline Garcia e avançou às quartas de final da competição norte-americana, nesta quinta-feira. Cornet venceu a cabeça de chave número 1, de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/4.

Atual número sete do mundo, Garcia era a principal favorita ao título no saibro verde de Charleston. Mas as seguidas oscilações, principalmente no serviço, acabaram com duas chances diante da experiente compatriota, 37ª do mundo.

Com seis duplas faltas e 16 chances de quebra para a rival, Garcia se tornou alvo fácil para a rival, principalmente no segundo e terceiro sets. Assim, acabou sofrendo seis quebras de serviço. Ela obteve quatro contra Cornet, mas não foi o suficiente para reverter a desvantagem, após 2h16min de confronto.

Nas quartas de final, Cornet vai enfrentar a holandesa Kiki Bertens, que eliminou a húngara Fanny Stollar por 6/2 e 6/4. Stollar havia sido a responsável pela queda da britânica Johanna Konta, então sexta cabeça de chave.

Na outra ponta da chave, a checa Kristyna Pliskova fez mais uma vítima. Após eliminar a segunda cabeça de chave, a compatriota Petra Kvitova, Pliskova despachou outra pré-classificada: a russa Elena Vesnina, por 6/3, 1/6 e 6/2. Sua próxima adversária será a letã Anastasija Sevastova, que despachou a australiana Ashleigh Barty por 6/3 e 6/4.

Os outros dois confrontos das quartas de final terão a alemã Julia Görges contra a russa Daria Kasatkina e o duelo local entre Madison Keys e Bernarda Pera.

Görges avançou ao superar a japonesa Naomi Osaka por 7/6 (7/4) e 6/3, enquanto Daria Kasatkina venceu a romena Irina-Camelia Begu por 6/2 e 6/1. Já Keys despachou a italiana Camila Giorgi por 6/4 e 6/3 e Pera ganhou de outra italiana, Sara Errani, por 6/3, 2/6 e 6/4.