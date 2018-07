Favorita, Wozniacki abandona e é eliminada por norte-americana em Estrasburgo

A dinamarquesa Caroline Wozniacki está fora do Torneio de Estrasburgo. Principal favorita da competição no saibro francês, ela abandonou sua partida na estreia e foi eliminada. Melhor para a norte-americana Shelby Rodgers, que avançou sem maiores problemas para a segunda rodada.

Após 1h17min de duelo, Rodgers havia vencido o primeiro set por 7/6 (10/8) e levava a melhor no segundo, por 1 a 0, quando Wozniacki decidiu abandonar a partida. A dinamarquesa, número 12 do ranking, explicou que sentiu um problema nas costas e não quis arriscar agravá-lo às vésperas da disputa de Roland Garros, que começa no próximo fim de semana.

"Eu entrei em quadra e tive chances de vencer o primeiro set, mas aí, comecei a sentir minhas costas. Eu comecei a sentir mais ou menos no meio do primeiro set. Neste momento, acho que é importante eu tentar ficar pronta para Roland Garros e estar 100% para isto. Estou desapontada por não competir mais. É minha primeira vez aqui, adorei a cidade e espero voltar", comentou a tenista.

Com a classificação, Rodgers garantiu-se nas oitavas de final. Agora, a número 55 do mundo vai duelar com a chinesa Qiang Wang, 50.ª colocada do ranking, que derrotou a japonesa Risa Ozaki na estreia.

A segunda cabeça de chave em Estrasburgo também estreou nesta segunda-feira com derrota. A russa Elina Vesnina, número 15 do mundo, até começou bem, mas foi superada pela italiana por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/1. Nas oitavas de final, a 99ª colocada do ranking vai duelar com a australiana Ashleigh Barty.

A francesa Caroline Garcia, a australiana Daria Gavrilova e a chinesa Shuai Peng, cabeças de chave número 5, 7 e 8, respectivamente, confirmaram o favoritismo e avançaram. Assim como a norte-americana Madison Brengle, a checa Krystina Pliskova, a polonesa Madga Linette e a russa Elizaveta Kulichkova.

NUREMBERG

No Torneio de Nuremberg, nova zebra. A cabeça de chave número 3, a chinesa Shuai Zhang, caiu para a francesa Oceane Odin por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (11/13), 6/3 e 6/4. Agora, a 57.ª colocada do ranking vai encarar a japonesa Misaki Doi.

Cabeças de chave número 5 e 6, respectivamente, a belga Elise Mertens e a alemã Julia Goerges confirmaram o favoritismo e estão na próxima fase. A checa Barbora Krejckova, a alemã Tatjana Maria e a belga Yanina Wickmayer também estão classificadas.