Favorita, Wozniacki perde de Stosur no Masters da WTA Principal favorita ao título, a dinamarquesa Caroline Wozniacki foi surpreendida pela australiana Samantha Stosur, nesta quarta-feira, em seu segundo jogo no Masters da WTA, disputado em Doha. A número 1 do mundo perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h27min de confronto.