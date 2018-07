Favorita, Zheng perde para francesa e cai em Osaka

Número 24 do mundo, Zheng não foi páreo para Parmentier. A francesa, 72.ª do ranking da WTA foi superior durante toda a partida, aproveitando seis das 12 oportunidades de quebra de serviço que teve, e agora vai enfrentar nas quartas de final a britânica Heather Watson, que também surpreendeu nesta quinta.

Watson derrotou a espanhola Anabel Medina Garrigues, cabeça de chave número 6, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/3. A britânica sobreviveu ao forte saque da adversária, que conseguiu dez aces ao longo da partida.

Nas outras duas partidas do dia, as cabeças de chave avançaram. A sul-africana Chanelle Scheepers, sétima favorita, derrotou a croata Mirjana Lucic por 2 sets a 0, com duplo 6/2, e agora enfrenta a tenista da casa Misaki Doi. Já a britânica Laura Robson, oitava cabeça de chave, passou pela chinesa Yi-Miao Zhou, também em dois sets, com duplo 6/4, e vai pegar a taiwanesa Kai-Chen Chang.