Favoritas ao título, Madison Keys e Venus Williams são eliminadas em Charleston

A quarta-feira foi péssima para as principais tenistas do Torneio de Charleston, disputado no saibro verde, nos Estados Unidos. As locais Madison Keys, principal favorita, e Venus Williams, terceira cabeça de chave, decepcionaram logo em suas primeiras partidas e foram eliminadas. O mesmo ocorreu com a russa Elena Vesnina, quarta pré-classificada.

Décima colocada do ranking da WTA, Venus Williams fez jogo duro contra a alemã Laura Siegemund, 37.ª do mundo, e perdeu nos detalhes por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 6/7 (3/7) e 7/5. Siegemund encara nas oitavas de final a checa Lucie Safarova, que superou a norte-americana Bethanie Mattek-Sands por duplo 6/3.

Já Madison Keys, 11.ª do ranking, até teve bom início diante de sua compatriota Shelby Rogers, a 52.ª. Mas, a partir do segundo set, caiu de rendimento e perdeu de virada - com parciais de 4/6, 6/1 e 6/1. A japonesa Naomi Osaka, que ganhou da chinesa Zhang Shuai por duplo 6/4, será a adversária de Rogers por uma vaga nas quartas de final.

A sorte também não estava do lado de Elena Vesnina nesta quarta-feira. Em jogo parelho, a 14.ª do mundo foi surpreendida pela húngara Fanny Stollar, apenas a 282.ª do ranking, por 7/6 (9/7) e 7/6 (7/3). Stollar tenta manter o embalo diante de Jelena Ostapenko, da Letônia, que superou a grega Maria Sakkari por 6/2, 4/6 e 6/2.

Medalhista de ouro na Olimpíada do Rio-2016, a porto-riquenha Monica Puig teve destino similar: fez um jogo disputado, mas acabou eliminada pela russa Darya Kasatkina ao perder por 6/0, 6/7 (3/7) e 6/2. A 42.ª do mundo encara agora a australiana Daria Gavrilova, nona favorita, que superou a local Alison Riske por 6/3 e 6/1.

As demais cabeças de chave que entraram em quadra nesta quarta-feira avançaram: a romena Irina Begu superou a eslovaca Kristina Kucova de virada por 2 sets a 1, enquanto que a croata Mirjana Lucic-Baroni, a holandesa Kiki Bertens e Anastasija Sevastova, da Letônia, venceram por 2 a 0 seus compromissos respectivos contra Mona Barthel, Kateryna Bondarenko e Andrea Petkovic. Também avançaram a tunisiana Ons Jabeur e a australiana Anastasia Rodionova.

MÉXICO

No Torneio de Monterrey, a húngara Timea Babos fez valer o favoritismo e derrotou a britânica Naomi Broady por 6/3 e 6/2. Quinta cabeça de chave e 30.ª do ranking, ela aguarda nas quartas de final a vencedora do duelo entre a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a norte-americana Kristie Ahn.

Ainda nesta quarta-feira, a norte-americana Julia Boserup superou a checa Tereza Martincova por 2 sets a 1, enquanto que a francesa Caroline Garcia, terceira favorita, derrotou a argentina Nadia Podoroska por 2 a 0. Angelique Kerber, líder do ranking mundial, deve entrar em quadra nesta quinta contra Mandy Minella, de Luxemburgo.