Favoritas ao título, Svitolina, Pliskova e Kenin estreiam com vitória em Abu Dabi

As favoritas ao título do Torneio de Abu Dabi, um WTA 500 disputado nos Emirados Árabes Unidos, começaram a temporada de 2021 com vitória nesta quinta-feira. Foram os casos da americana Sofia Kenin, da ucraniana Elena Svitolina e da checa Karolina Pliskova, que estrearam já na segunda rodada da competição realizada em quadras duras.

Atual número 4 do ranking da WTA e cabeça de chave 1 em Abu Dabi, Kenin teve pela frente a chinesa Zhaoxuan Yang, que veio do qualifying, e teve dificuldade apenas no primeiro set para vencer por 2 a 0, com as parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. Sua próxima rival será a belga Kirsten Flipkens, que no dia anterior eliminou a alemã Laura Siegemund.

Segunda tenista mais bem cotada ao título, Svitolina mediu forças com a norte-americana Jessica Pegula e triunfou com facilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Na fase seguinte, a ucraniana enfrentará a veterana russa Vera Zvonareva, que ganhou da francesa Amandine Hesse, vinda do qualifying, também em sets diretos (6/3 e 6/4).

Assim como Kenin, Pliskova teve um pouco mais de trabalho. Precisou passar pelo tie-break no segundo set para derrotar a grega Despina Papamichail, que entrou na chave principal como "lucky-loser", por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). Terceira pré-classificada, a checa agora vai encarar a russa Anastasia Gasanova, que bateu a alemã Mona Barthel com 6/2 e 6/4.

Em um dos duelos mais esperados desta quinta-feira, a espanhol Garbiñe Muguruza mostrou firmeza e ganhou da francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. A quinta pré-classificada medirá forças com a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, que um dia antes passou pela húngara Anna Bondar em dois sets.