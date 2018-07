Favoritas avançam às oitavas no Torneio de Cincinnati

CINCINNATI - A maioria das cabeças de chave do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, não teve problemas nesta quarta-feira para conseguir a classificação às oitavas de final. No duelo mais fácil, a polonesa Agnieszka Radwanska, quarta pré-classificada, bateu a norte-americana Varvara Lepchenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Sua próxima rival será a russa Elena Vesnina, que eliminou a norte-americana Venus Williams por 2 a 1 - parciais de 6/2, 5/7 e 6/2.

Também com tranquilidade, a dinamarquesa Caroline Wozniacki passou às oitavas com a vitória sobre a romena Monica Niculescu por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Agora, a ex-número 1 do mundo cabeça de chave número 10 em Cincinnati jogará contra a checa Petra Kvitova, sétima pré-classificada, que ganhou da neozelandesa Marina Erakovic por 2 a 1 - parciais de 6/4, 6/7 (7/9) e 6/3.

Outra ex-líder do ranking mundial da WTA também avançou. A sérvia Jelena Jankovic, cabeça 14, derrotou a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3 - e encara nas oitavas a norte-americana Sloane Stephens, que na última terça eliminou a também russa Maria Sharapova.

A chinesa Na Li, cabeça 5, teve dificuldades para bater de virada a norte-americana Lauren Davis por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/1 e 6/1. Sua próxima adversária será a alemã Angelique Kerber, nona pré-classificada, que ganhou da russa Alisa Kleybanova por 2 a 9 - parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.

DERROTAS

Quem caiu nesta quarta foi a francesa Marion Bartoli. Cabeça de chave número 8, a atual campeã de Wimbledon não foi páreo para a romena Simona Halep, que ganhou por 2 sets a 1 - parciais de 3/6, 6/4 e 6/1 - e agora enfrenta a australiana Samantha Stosur.

Outra pré-classificada eliminada foi a russa Maria Kirilenko. A cabeça 16 em Cincinnati perdeu por um duplo 6/4 para a alemã Mona Barthel, que agora terá o duro desafio de encarar a norte-americana Serena Williams, atual líder do ranking mundial.