Favoritas conhecem rivais de estreia no Torneio de Charleston

Favoritas ao título do Torneio de Charleston, a russa Elena Vesnina e a dinamarquesa Caroline Wozniacki conheceram nesta terça-feira suas rivais de estreia. Campeã em Indian Wells, Vesnina vai estrear contra a húngara Fanny Stollar, que superou a norte-americana Ásia Muhammad por 6/3 e 7/5.

Wozniacki, que também fará sua estreia direto na segunda rodada, vai cruzar com a alemã Annika Beck. A tenista da Alemanha contou com o abandono da norte-americana Louisa Chirico para avançar com facilidade. Beck vencia por 6/0 e 3/0.

Wozniacki, Vesnina e a veterana local Venus Williams, que já conhecia, vão estrear nesta quarta, depois que a chuva de segunda-feira atrapalhou a programação do torneio disputado no saibro verde.

Ainda nesta terça garantiram vaga na segunda rodada as locais Shelby Rogers e Bethanie Mattek-Sands, a grega Maria Sakkari, a checa Lucie Safarova, a alemã Mona Barthel, a australiana Anastasia Rodionova, a croata Mirjana Lucic-Baroni, a italiana Sara Errani, a polonesa Magda Linette e a romena Irina-Camelia Begu.

MÉXICO

No Torneio de Monterrey, somente uma cabeça de chave decepcionou nesta terça. Foi a norte-americana Christina McHale, que caiu diante da checa Tereza Martincova. Já a francesa Alize Cornet, a húngara Time Babos e a russa Ekaterina Makarova venceram seus jogos de estreia e garantiram lugar nas oitavas de final.

Assim como elas, venceram nesta terça a britânica Heather Watson, a argentina Nadia Podoroska, a norte-americana Kristie Ahn e a luxemburguesa Mandy Minella.