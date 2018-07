Favoritas estreiam com vitória no Torneio de Fez As tenistas favoritas não decepcionaram nesta terça-feira e estrearam com vitória no Torneio de Fez, no Marrocos. Cabeça de chave número 1, a espanhola sofreu, mas conseguiu superar a italiana Anna Floris, 150.ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 5/7 e 6/1.