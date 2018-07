Favoritas estreiam com vitória no Torneio de Linz As favoritas não decepcionaram nesta segunda-feira na abertura do Torneio de Linz, na Áustria. Cabeça de chave número seis, a alemã Andrea Petkovic eliminou a compatriota Angelique Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.