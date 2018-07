Favoritas estreiam com vitória no Torneio de Madri Cinco das favoritas ao título do Torneio de Madri, na Espanha - disputado em quadras de saibro e com premiação total de US$ 4,5 milhões (pouco mais de R$ 7 milhões) -, estrearam com vitória neste sábado. Quem teve mais facilidade foi a bielo-russa Victoria Azarenka, cabeça de chave número 4 e quinta colocada do ranking mundial da WTA, que aplicou uma "bicicleta" (6/0 e 6/0) na russa Vera Dushevina.