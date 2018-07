Favoritas ganham e estão na semifinal do Torneio de Florianópolis

FLORIANÓPOLIS - As três principais favoritas ao título do Torneio de Florianópolis, disputado em quadras rápidas montadas na Federação Catarinense de Tênis, não tiveram problemas nesta quinta-feira e conseguiram a classificação às semifinais da competição de nível WTA International. As espanholas Carla Suárez Navarro, cabeça de chave número 1, e Garbine Muguruza, cabeça 2, e a checa Klara Zakopalova, terceira pré-classificada, avançaram e têm a companhia da "intrusa" Yaroslava Shvedova, do Casaquistão.

Com um pouco mais de suor, Carla Suárez Navarro derrotou a romena Monica Niculescu, cabeça de chave número 5. O primeiro set foi vencido pela tenista da Romênia por 6/4, que depois começou a sentir uma lesão e foi facilmente batida na segunda parcial com um "pneu" (6/0). No terceiro e decisivo set, a espanhola ganhava por 4 a 1 quando a rival não aguentou mais e desistiu.

Nas semifinais, Carla Suárez Navarro, atual número 15 do mundo, enfrentará Klara Zakopalova. A checa, número 32 do mundo e vice-campeã do Rio Open na última semana, também ganhou com a desistência da rival. Quando vencia por 6/3 e 5/2, a romena Alexandra Dulgheru, algoz da brasileira Teliana Pereira na rodada anterior, alegou uma lesão muscular e abandonou a partida.

No outro lado da chave, Garbine Muguruza enfrentou três sets para ganhar da belga Alison van Uytvanck, que veio do qualifying - parciais de 6/2, 6/7 (1/7) e 6/3. Nas semifinais, a cabeça 2 jogará contra a casaque Yaroslava Shvedova, que surpreendeu a romena Alexandra Cadantu, sexta pré-classificada, com um duplo 6/3.