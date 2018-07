Favoritas, Halep e Errani estreiam com vitória em Bucareste Favoritas ao título do Torneio de Bucareste, a local Simona Halep e a italiana Sara Errani estrearam com vitória na competição disputada na Romênia, nesta terça-feira. Esperança da torcida local, Halep foi quem teve mais trabalho. A cabeça de chave número 1 precisou de três sets e de uma dura virada para superar a checa Barbora Krejcikova por 3/6, 6/1 e 6/1.