Favoritas italianas avançam na estreia em Monterrey As duas principais cabeças de chave do Torneio de Monterrey, no México, triunfaram na partida de estreia, na noite de segunda-feira. Primeira pré-classificada, a italiana Roberta Vinci, número 23 do mundo, avançou ao derrotar a norte-americana Coco Vandeweghe por 2 sets a 0, com um duplo 7/5, em 1 hora e 40 minutos.