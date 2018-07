Favoritas, Jankovic e Stosur estreiam com vitória em Roland Garros

PARIS - As tenistas favoritas não decepcionaram no primeiro dia de disputas em Roland Garros. A australiana Samantha Stosur, oitava cabeça de chave, e a sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking, não tiveram problemas na estreia e venceram suas partidas com facilidade.

Stosur derrotou a checa Iveta Benesova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, enquanto Jankovic, décima cabeça de chave, bateu a ucraniana Alona Bondarenko por 6/3 e 6/1. Na segunda rodada, a australiana enfrentará a romena Simona Halep. A sérvia terá pela frente a russa Vera Dushevina, que eliminou a australiana Jelena Dokic por 4/6, 6/3 e 6/2.

Campeã em 2009, a russa Svetlana Kuznetsova superou na estreia a eslovaca Magdalena Rybarikova por 6/2 e 6/3. Cabeça de chave número 13, Kuznetsova aguarda agora o confronto entre a francesa Aravane Rezai e a romena Irina-Camelia Begu.

Também cabeças de chave em Roland Garros, a alemã Julia Goerges, a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a búlgara Tsvetana Pironkova não tiveram problemas para vencer na rodada de abertura. Goerges despachou a local Mathilde Johansson (6/1 e 6/4), enquanto Pavlyuchenkova passou pela cazaque Yaroslava Shvedova (7/5 e 6/3). Pironkova, por sua vez, derrotou a australiana Casey Dellacqua - 7/5 e 6/3.

Somente duas cabeças de chave decepcionaram neste domingo: a italiana Flavia Pennetta e a israelense Shahar Peer. Penneta, 18.ª pré-classificada, foi derrotada pela americana Varvara Lepchenko por 2 a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 6/3. Já Peer caiu diante da espanhola Maria Jose Martinez Sanchez por 7/6 (7/4) e 6/1.

Ainda neste domingo, avançaram no saibro francês a argentina Gisela Dulko, a local Alize Cornet, a checa Lucie Safarova, a eslovena Polona Hercog e a canadense Rebecca Marino.