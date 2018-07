Favoritas, Kerber e Halep vencem russas e se enfrentam nas semifinais em Montreal

As duas principais favoritas ainda vivas no Torneio de Montreal confirmaram esta condição nesta sexta-feira e se garantiram nas semifinais da competição. Cabeças de chave número 2 e 5 respectivamente, a alemã Angelique Kerber e a romena Simona Halep passaram por adversárias russas e seguem como principais candidatas ao troféu.

O problema é que agora uma das duas cairá, já que elas se enfrentarão na semifinal. Esta será a oitava vez que as duas tenistas duelam, com ampla vantagem até o momento para Halep, que triunfou cinco vezes.

Halep, aliás, levou um susto nesta sexta, mas buscou a vitória. Diante da nona cabeça de chave em Montreal, a russa Svetlana Kuznetsova, a número 5 do mundo fez 2 sets a 1 de virada, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/1, e segue firme em busca de seu terceiro título na temporada.

Já Kerber, principal favorita depois da desistência de Serena Williams, encontrou bem mais facilidade para bater Daria Kasatkina, número 33 do mundo. Em somente uma hora de partida, a alemã fez 2 sets a 0, com duplo 6/2, e também buscará seu terceiro troféu em 2016.

A outra semifinal ainda será definida nesta sexta-feira. Cabeça de chave número 10, a norte-americana Madison Keys encara a 16.ª favorita do torneio, a russa Anastasia Pavlyuchenkova. Quem avançar, duelará com a vencedora da partida da britânica Johanna Konta, 15.ª cabeça de chave, com a eslovaca Kristina Kucova, número 121 do mundo e grande surpresa da competição.