Favoritas, Kvitova e Svitolina são eliminadas em Brisbane

Duas das principais favoritas ao título em Brisbane, a ucraniana Elina Svitolina e a checa Petra Kvitova foram eliminadas nesta quarta-feira. Svitolina, atual campeã, era a cabeça de chave número 1 e fazia a sua estreia na competição disputada em quadra dura, de nível Premier, em preparação para o Aberto da Austrália.

Em sua primeira partida oficial da nova temporada, Svitolina chegou a faturar um "pneu" sobre a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, mas não manteve o ritmo e a rival fechou o jogo pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 0/6 e 6/3, em 1h47min.

Atual número quatro do mundo, a tenista da Ucrânia disparou 11 aces na partida. Mesmo assim, sofreu quatro quebras de saque. Do outro lado, Sasnovich registrou sete duplas faltas e acabou sofrendo o mesmo número de quebras. No entanto, levou quase todas no segundo set, no "pneu", o que não impediu a sua vitória.

Com a vitória, a 30ª do ranking vai duelar nas quartas de final com a croata Donna Vekic, outra responsável por uma surpresa na rodada desta quarta. Ela eliminou a holandesa Kiki Bertens, sexta cabeça de chave, por 7/6 (7/5), 1/6 e 7/5.

Também decepcionou nesta quarta a checa Petra Kvitova. A quarta pré-classificada caiu diante da estoniana Anett Kontaveit por 7/5 e 7/6 (7/1). A dona de dois títulos em Wimbledon fazia sua segunda partida em Brisbane. Nas quartas de final, Kontaveit vai encarar a ucraniana Lesia Tsurenko.

Já a checa Karolina Pliskova, quinta cabeça de chave, não vacilou. A campeã do torneio em 2017 superou a compatriota Marie Bouzkova por 7/5 e 6/2. Nas quartas, ela vai duelar com a australiana Ajla Tomljanovic, que eliminou a britânica Johanna Konta por 6/2 e 7/6 (7/2).

Ainda nesta quarta, a letã Anastasija Sevastova, oitava pré-classificada, arrasou a britânica Harriet Dart por 6/2 e 6/0. A próxima adversária de Sevastova será a japonesa Naomi Osaka, segunda cabeça de chave da competição australiana.