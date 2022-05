Antes favoritas, tenistas Muguruza, Collins e Sakkari são eliminadas no WTA de Madri

O WTA 1000 de Madri vem sendo marcado por surpresas nesta edição. Cabeças de chave 4, 6 e 7, respectivamente, as favoritas Maria Sakkari, Danielle Collins e Garbiñe Muguruza deram adeus à competição neste final de semana com derrotas surpreendentes.

A ucraniana Anhelina Kalinina foi a responsável, por exemplo, pela eliminação de Muguruza ao vencer a partida por 2 sets 0, com parciais de 6/3 e 6/0. A ex-número 1 do mundo chegou a reclamar de dores na panturrilha direita, mas reconheceu ter feito uma exibição abaixo do esperado. "Foi um jogo estranho, acho que mesmo que eu tivesse oportunidades para não perder, não conseguiria aproveitá-las", disse Muguruza.

A americana Danielle Collins, vice-campeã do Aberto da Austrália, também foi superada no torneio ao perder o duelo para a canadense Bianca Andreescu. Em pouco mais de uma hora Andreescu aplicou um duplo 6/1.

Dando sequência aos resultados surpreendentes, a grega Maria Sakkari foi outra cabeça de chave que ficou pelo caminho. A derrota para a russa Daria Kasatkina veio de virada: depois de vencer o primeiro set por 6/3, ela não resistiu ao bom saque de sua adversária e perdeu os outros dois por 6/3 e 6/1.

BRASILEIRO FICA COM O VICE EM MUNIQUE

O brasileiro Rafael Matos esteve perto de levantar a taça pelo campeonato de duplas ao lado do espanhol David Vega Hernandez do ATP 250 de Munique. A dupla foi derrota pelos alemães Kevin Krawietz e Andreas Mies.

Em 1h39 de partida, a dupla alemã venceu a decisão de virada com parciais de 4/6, 6/4 e 10/7.