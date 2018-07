Favoritas, Muguruza e Cibulkova vencem na estreia em Linz

Duas principais favoritas ao título do Torneio de Linz, a espanhola Garbiñe Muguruza e a eslovaca Dominika Cibulkova estrearam com vitória na competição austríaca, nesta quarta-feira. Cabeça de chave número 1, Muguruza foi quem mais sofreu, no triunfo sobre a turca Cagla Buyukakcay, pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Com uma atuação irregular, a tenista da Espanha oscilou no serviço - foram dois aces e cinco duplas faltas - e cedeu oito chances de quebra à rival. A rival turca aproveitou apenas duas delas, porém acabou sofrendo quatro quebras e se despediu da competição na rodada de abertura.

Nas oitavas de final, a número seis do mundo vai enfrentar a romena Monica Niculescu, que eliminou na primeira rodada a norte-americana Madison Brengle.

Dominika Cibulkova fez uma estreia mais tranquila que Muguruza. Cedeu apenas três games em sua primeira partida em Linz, diante da suíça Belinda Bencic, ex-Top 10 e atual 41ª colocada do ranking. A segunda cabeça de chave venceu por 6/1 e 6/2, em apenas 1h10min. Sua próxima adversária será a alemã Annika Beck.

Ainda pela rodada de abertura, a norte-americana Madison Keys despachou a italiana Camila Giorgi por 6/3 e 6/4. Terceira cabeça de chave, Keys vai duelar com a japonesa Misaki Doi nas oitavas de final. E a belga Kirsten Flipkens avançou após o abandono de Mandy Minella, de Luxemburgo, ao fim do primeiro set. Flipkens vencia o jogo por 6/4.

Já pelas oitavas de final, Carla Suárez Navarro bateu Sara Sorribes em duelo espanhol. A quarta cabeça de chave levou a melhor pelo placar de 6/4 e 6/1. Nas quartas, Suárez Navarro vai enfrentar a checa Denisa Allertova que superou a estoniana Anett Kontaveit por 6/3 e /64. Em outro jogo das oitavas, a francesa Oceane Dodin derrotou a romena Sorana Cirstea por 6/2 e 6/4.