Favoritas, Muguruza e Pliskova são eliminadas nas quartas em Wuhan

Favoritas ao título do Torneio de Wuhan, na China, a espanhola Garbiñe Muguruza e a checa Karolina Pliskova se despediram nas quartas de final, nesta quinta-feira. No duelo mais aguardado do dia, a número 1 do mundo enfrentou a letã Jelena Ostapenko num confronto de campeãs de Grand Slam da temporada.

Muguruza, dona do título de Wimbledon, acabou sendo superada de virada pela campeã de Roland Garros pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2. Vindo de título em Seul, em final contra a brasileira Beatriz Haddad Maia, Ostapenko buscou a vitória apesar das oscilações no saque.

A tenista da Letônia, 10º do ranking, registrou oito duplas faltas e colocou em quadra apenas 49% do seu primeiro serviço. Ostapenko acabou levando a melhor por apresentar maior eficiência nos pontos decisivos, principalmente nos break points. Foram sete quebras a seu favor, contra seis da espanhola.

Na semifinal, Ostapenko fará o duelo de "zebras" diante da australiana Ashleigh Barty, que surpreendeu ao despachar a checa Karolina Pliskova, atual número quatro do mundo. Barty venceu a favorita também por 2 a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2), em um duelo mais complicado. Enquanto Ostapenko precisou de 1h57min para superar Muguruza, Barty ficou 2h31min em quadra para eliminar Pliskova.

A outra semifinal terá a grega Maria Sakkari e a francesa Caroline Garcia. Sakkari bateu a experiente francesa Alize Cornet por 7/6 (7/2) e 7/5. Já Garcia, compatriota de Cornet, superou a russa Ekaterina Makarova por 7/6 (7/3) e 6/4.