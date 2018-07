Favoritas perdem nas oitavas do Torneio de Luxemburgo

Um dia depois da eliminação da cabeça de chave número 1, a alemã Andrea Petkovic, o Torneio de Luxemburgo viu nesta quarta-feira as quedas de quatro favoritas ao título nas oitavas de final. Incluindo a segunda e a terceira pré-classificadas. Quem se de bem foram a norte-americana Varvara Lepchenko (cabeça 5) e a checa Barbora Zahlavova Strycova (cabeça 4).

A maior surpresa do dia foi a derrota da francesa Alize Cornet, número 21 do ranking mundial da WTA. A cabeça de chave número 2 em Luxemburgo não jogou bem contra a holandesa Kiki Bertens e caiu por fáceis 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Nas quartas de final, a tenista da Holanda terá pela frente a alemã Mona Barthel, responsável pela queda de outra pré-classificada - a romena Monica Niculescu (cabeça 8) por 2 sets a 1 - com parciais de 0/6, 7/5 e 6/3.

Também com certa facilidade, a alemã Sabine Lisicki, cabeça de chave 3, foi derrotada pela checa Denisa Allertova, que veio do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Nas quartas de final, a tenista da República Checa jogará contra Lepchenko, que ganhou da eslocava Jana Cepelova com um duplo 6/2.

A quarta pré-classificada eliminada nesta quarta foi a italiana Roberta Vinci (cabeça 6), derrotada pela alemã Annika Beck com direito a um "pneu" - parciais de 7/5 e 6/0. Nas quartas de final, Beck jogará contra a austríaca Patricia Mayr-Achleitner, que bateu a francesa Pauline Parmentier, algoz de Petkovic, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5.

Por fim, o último duelo das quartas de final será entre Strycova, que ganhou da belga Alison van Uytvanck por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/1), e a sueca Johanna Larsson, vencedora de virada no jogo contra a eslovena Polona Hercog por 2 a 1 - com parciais de 6/7 (8/10), 7/5 e 6/1.

NA RÚSSIA

A italiana Camila Giorgi mostrou nesta quarta que a sua boa fase no circuito profissional está rendendo boas e importantes vitórias. Pelas oitavas de final do Torneio de Moscou, a vice-campeã em Linz, na semana passada, derrotou a compatriota Flavia Pennetta, cabeça de chave número 3 na Rússia, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

A segunda pré-classificada também caiu nas oitavas. A russa Ekaterina Makarova não foi páreo para o bom jogo da romena Irina Camelia Begu e sucumbiu com um duplo 6/4. Ainda pela primeira rodada, a checa Karolina Pliskova (cabeça 7) perdeu para a francesa Kristina Mladenovic por 6/3 e 7/5.

Mas o dia não foi só de derrotas para as cabeça de chave. Duas venceram pela segunda rodada e se enfrentarão nas quartas de final. São elas a checa Lucie Safarova (4), que bateu a croata Ajla Tomljanovic por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/2 -, e a russa Svetlana Kuznetsova (5), que ganhou da ucraniana Kateryna Kozlova por 2 a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3.