Favoritas, Pliskova e Garcia avançam à semifinal no Torneio de Tianjin

Duas principais favoritas ao título em Tianjin, a checa Karolina Pliskova e a francesa Caroline Garcia não decepcionaram os fãs nesta sexta-feira e avançaram às semifinais do torneio chinês, disputado em quadra dura.

Cabeça de chave número 1, Pliskova bateu a britânica Katie Boulter de virada, com direito a um "pneu": 5/7, 6/0 e 6/3. Atual número seis do mundo e convidada da organização, a checa sofreu mais do que esperava para superar a 101º do ranking da WTA. Ela precisou de 2h07min para superar suas oscilações, que lhe custaram cinco quebras de saque, em 13 oportunidades.

Pliskova só não foi surpreendida porque a rival também exibiu irregularidade no serviço. A tenista britânica cedeu 17 break points, dos quais nove foram convertidos pela favorita. Na semifinal, a checa vai enfrentar a suíça Timea Bacsinszky, que derrubou a embalada Aryna Sabalenka, quarta cabeça de chave e uma das surpresas da temporada, por 7/6 (7/2) e 7/6 (7/5).

A outra semifinal terá Caroline Garcia e a taiwanesa Hsieh Su-wei. Garcia, segunda cabeça de chave do torneio, passou pela croata Petra Martic com facilidade. A sexta pré-classificada abandonou no segundo set, quando perdia por 6/2 e 1/0.

Su-wei, quinta cabeça de chave, também foi beneficiada por uma desistência. A belga Elise Mertens, terceira pré-classificada, desistiu quando era superada por 6/2 e 4/0.

ÁUSTRIA

No Torneio de Linz, foram conhecidas também as semifinalistas. A belga Alison Van Uytvanck vai encarar a italiana Camila Giorgi após superar a checa Barbora Strycova, terceira cabeça de chave, por 3/6, 6/4 e 6/4. Giorgi, quinta pré-classificada, despachou a russa Margarita Gasparyan por 6/3, 3/6 e 6/2.

Na briga pela outra vaga na decisão do título estarão a alemã Andrea Petkovic e a russa Ekaterina Alexandrova. A primeira avançou na chave ao eliminar a francesa Kristina Mladenovic por 6/1 e 6/3. Alexandrova, por sua vez, ganhou da compatriota Anastasia Pavlyuchenkova por 6/3 e 7/5.