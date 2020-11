Favoritas, Sabalenka e Mertens fazem a final do Torneio de Linz, na Áustria

Nada de zebra nas semifinais do Torneio de Linz, na Áustria, neste sábado. A bielorrussa Aryna Sabalenka, primeira cabeça de chave, e a belga Elise Mertens, número dois, confirmaram o favoritismo e farão a final neste domingo.

Sabalenka e Mertens, porém, sofreram mais que o esperado para garantir a vitória. O jogo de ambas foi decidido no terceiro set. Nenhuma, porém, teve o resultado ameaçado.

Leia Também Sorteio do ATP Finals coloca Rafael Nadal no mesmo grupo do atual campeão

A tenista belga passou nas semifinais pela russa Ekaterina Alexandrova, de virada. Após perder o primeiro set por 6/2, mostrou força para buscar a virada.

Depois de um segundo set arrasador e vitória por 6/1, Mertens fechou o jogo num terceiro set decisivo mais duro e com parcial em 7/5.

Sabalenka avançou ao bater na checa Barbora Krejcikova. A principal favorita fez 7/5 no primeiro set. Viu a russa igualar o jogo com 6/4 no segundo set. No terceiro e decisivo ser, deu a bielo-russa com 6/3.

Com bastante pressão sobre a rival, ela teve 15 break points, mas não venceu com maior facilidade por que aproveitou apenas quatro.