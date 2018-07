Favoritas são eliminadas na 2ª rodada do Torneio de Nuremberg As principais favoritas ao título do Torneio de Nuremberg foram eliminadas logo na segunda rodada da competição alemã, disputada no saibro, nesta quarta-feira. A maior surpresa foi a derrota da italiana Roberta Vinci, diante da holandesa Kiki Bertens, em sets diretos. A primeira cabeça de chave foi derrotada pelo placar de 6/4 e 7/6 (7/4).