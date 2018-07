Favoritas são eliminadas nas quartas de final do Torneio de Marrakech Duas das principais favoritas ao título foram eliminadas nas quartas de final do Torneio de Marrakesh, nesta quinta-feira. A suíça Timea Bacsinszky, segunda cabeça de chave, e a italiana Flavia Pennetta, terceira, foram derrotadas em três sets no saibro do Marrocos.