Favoritas, Simona Halep e Suárez Navarro avançam às quartas em Birmingham

Cabeça de chave número 1, Halep não teve trabalho para ganhar da checa Klara Koukalova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Na sequência, a atual número 3 do ranking mundial da WTA terá pela frente a francesa Kristina Mladenovic, 43.ª do mundo, que surpreendeu a também checa Barbora Strycolva, 10.ª pré-classificada, por 7/6 (7;4) e 6/2.

No mesmo lado da chave para uma das semifinais está Carla Suárez Navarro. A cabeça de chave número 3 passou com tranquilidade pela russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e agora jogará contra a checa Karolina Pliskova.

Sexta pré-classificada, a tenista da República Checa encarou uma pequena maratona nesta quinta-feira. Pela manhã, ainda pela segunda rodada, teve que jogar o terceiro set contra a britânica Johanna Konta. Venceu a parcial e o duelo por 3/6, 6/3 e 6/4. À tarde, já pelas oitavas de final, encarou a casaque Zarina Diyas e ganhou com facilidade com um duplo 6/2.

No lado oposto da chave, a alemã Angelique Kerber segue como a grande favorita para chegar à decisão. Nesta quinta-feira, a cabeça de chave número 4 passou sem sustos pela sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Nas quartas de final, jogará contra a checa Katerina Siniakova, que ganhou da norte-americana Christina McHale por 6/4 e 6/0.

Por fim, a alemão Sabine Lisicki, oitava pré-classificada, avançou ao ganhar da eslovaca Magdalena Rybarikova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/4. Sua rival será a também eslovaca Daniela Hantuchova, que bateu a portuguesa Michelle Larcher De Brito por 6/4 e 7/5.