Favoritas, Svitolina e Jovanovski farão final do Torneio de Baku

Favoritas nas semifinais do Torneio de Baku, a ucraniana Elina Svitolina e a sérvia Bojana Jovanovski avançaram à final da competição neste sábado. As duas tenistas, que nunca se enfrentaram no Circuito da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), são as últimas duas campeãs do torneio do Azerbaijão.

Segunda cabeça de chave do torneio deste ano, Svitolina, atual número 37 do ranking mundial, foi perfeita nos pontos chaves do jogo diante da italiana Francesca Schiavone, neste sábado. Converteu cinco dos seis break points que teve a seu favor e salvou oito dos 11 que teve a rival, vencendo por 3/6, 6/1 e 6/4.

Curiosamente, foi o mesmo placar da vitória de Jovanovski, número 40 do mundo, sobre a suíça Stefanie Voegele, uma vez que o jogo também teve 3/6, 6/1 e 6/4. A atleta de Sérvia venceu em Baku em 2012, faturando ali um dos únicos títulos da carreira. Já Svitolina, atual campeã, não ganhou em nenhum outro lugar.