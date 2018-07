Favoritas vencem e avançam às oitavas de final em Roma

Venus derrotou a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Na sequência, ela deve fazer um grande duelo contra Halep, segunda cabeça de chave. A romena avançou ao superar com facilidade outra norte-americana, Alison Riske por 6/3 e 6/0.

Cabeça de chave número quatro, Kvitova foi quem teve mais trabalho para alcançar as oitavas. Precisou de três sets para derrotar a local Karin Knapp por 6/3, 4/6 e 7/6 (7/1). Sua próxima adversária será a sérvia Jelena Jankovic. A ex-número 1 do mundo venceu nesta quarta a eslovaca Magdalena Rybarikova por 6/4 e 7/6 (7/2).

Em um dos melhores jogos do dia, Victoria Azarenka derrotou Caroline Wozniacki pela terceira vez seguida nesta temporada. Novamente sem ceder sets, a bielo-russa venceu por 6/2 e 7/6 (7/2). Nas oitavas, Azarenka escapou de um novo desafio pela frente, já que a alemã Angelique Kerber foi surpreendida pela romena Irina Begu por duplo 6/3.

As cabeças de chave Eugenie Bouchard e Carla Suárez Navarro também venceram e vão se enfrentar nas oitavas. A canadense, que vinha de seis derrotas consecutivas, superou a casaque Zarina Diyas por 6/3 e 6/4. Suárez Navarro eliminou a britânica Heather Watson por duplo 6/1.

As decepções do dia couberam à sérvia Ana Ivanovic e à local Sara Errani. A ex-líder do ranking foi superada pela russa Daria Gavrilova por 5/7, 7/6 (7/2) e 7/6 (9/7), enquanto a tenista da casa se despediu diante da norte-americana Christina McHale por duplo 6/4. Também avançaram nesta quarta a romena Alexandra Dulgheru, a russa Ekterina Makarova e a sérvia Bojana Jovanovski.